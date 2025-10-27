goodcryptoX（GOOD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.072116 $ 0.072116 $ 0.072116 24H最低价 $ 0.074805 $ 0.074805 $ 0.074805 24H最高价 24H最低价 $ 0.072116$ 0.072116 $ 0.072116 24H最高价 $ 0.074805$ 0.074805 $ 0.074805 历史最高 $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 最低价 $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 涨跌幅（1H） +0.50% 涨跌幅（1D） +3.52% 漲跌幅（7D） +6.18% 漲跌幅（7D） +6.18%

goodcryptoX（GOOD）当前实时价格为 $0.074681。过去 24 小时内，GOOD 的交易价格在 $ 0.072116 至 $ 0.074805 之间波动，市场活跃度显著。GOOD 的历史最高价为 $ 0.186012，历史最低价为 $ 0.059693。

从短期表现来看，GOOD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +3.52%，过去 7 天内累计变动为 +6.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

goodcryptoX（GOOD）市场信息

市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 74.68M$ 74.68M $ 74.68M 流通量 21.20M 21.20M 21.20M 总供应量 999,943,556.786951 999,943,556.786951 999,943,556.786951

goodcryptoX 的当前市值为 $ 1.58M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GOOD 的流通量为 21.20M，总供应量是 999943556.786951，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.68M。