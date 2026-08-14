GobStrategy 今日价格

GobStrategy (GOBSTR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GOBSTR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GOBSTR。

GobStrategy 目前市值在 $ 159,589 排名第 #-，流通供应量为 768.59M GOBSTR。过去 24 小时内，GOBSTR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0075855，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GOBSTR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.60%。过去一天，总交易量达到 $ 669.71。

GobStrategy（GOBSTR）市场信息

市值 $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K 成交量（24H） $ 669.71$ 669.71 $ 669.71 完全稀释市值 $ 159.59K$ 159.59K $ 159.59K 流通量 768.59M 768.59M 768.59M 总供应量 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761 768,589,890.0764761

GobStrategy 的当前市值为 $ 159.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 669.71。GOBSTR 的流通量为 768.59M，总供应量是 768589890.0764761，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 159.59K。