GIFT（GIFT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.130625 $ 0.130625 $ 0.130625 24H最低价 $ 0.132258 $ 0.132258 $ 0.132258 24H最高价 24H最低价 $ 0.130625$ 0.130625 $ 0.130625 24H最高价 $ 0.132258$ 0.132258 $ 0.132258 历史最高 $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 最低价 $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 涨跌幅（1H） +0.30% 涨跌幅（1D） -0.65% 漲跌幅（7D） -3.80% 漲跌幅（7D） -3.80%

GIFT（GIFT）当前实时价格为 $0.131387。过去 24 小时内，GIFT 的交易价格在 $ 0.130625 至 $ 0.132258 之间波动，市场活跃度显著。GIFT 的历史最高价为 $ 0.140837，历史最低价为 $ 0.118325。

从短期表现来看，GIFT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.30%，过去 24 小时内变动为 -0.65%，过去 7 天内累计变动为 -3.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GIFT（GIFT）市场信息

市值 $ 412.57K$ 412.57K $ 412.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 412.57K$ 412.57K $ 412.57K 流通量 3.14M 3.14M 3.14M 总供应量 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

GIFT 的当前市值为 $ 412.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GIFT 的流通量为 3.14M，总供应量是 3140135.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 412.57K。