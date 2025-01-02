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GET Protocol 价格 (GET)

USD

GET Protocol (GET) 实时价格图表

$0.695284
$0.695284$0.695284
+0.60%(1D)

今天 GET Protocol (GET) 的价格

今天 GET Protocol (GET) 的实时价格为 0.695284 USD。目前其市值为 $ 3.72M USD。GET 兑换 USD 的价格为实时更新。
GET Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.69K USD
- GET Protocol 当天价格变化为 +0.67%
- 其循环供应量为 5.35M USD

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GET Protocol (GET) 价格表现 USD

今天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00461166
在过去30天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3537364423
在过去60天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1048365902
在过去90天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.027038238371055

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00461166+0.67%
30天$ -0.3537364423-50.87%
60天$ +0.1048365902+15.08%
90天$ -0.027038238371055-3.74%

GET Protocol (GET) 价格分析

GET Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.62698
$ 0.62698$ 0.62698

$ 0.746657
$ 0.746657$ 0.746657

$ 10.02
$ 10.02$ 10.02

+0.18%

+0.67%

-9.30%

GET Protocol (GET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.72M
$ 3.72M$ 3.72M

$ 2.69K
$ 2.69K$ 2.69K

5.35M
5.35M 5.35M

什么是GET Protocol (GET)

The GET Protocol offers a blockchain-based smart ticketing solution that can be used by everybody who needs to issue admission tickets in an honest and transparent way.

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GET Protocol (GET) 资源

官网

大家还在问：关于 GET Protocol (GET) 的其他问题

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GET 兑换为当地货币

1 GET 兑换 AUD
A$1.1124544
1 GET 兑换 GBP
0.5562272
1 GET 兑换 EUR
0.66747264
1 GET 兑换 USD
$0.695284
1 GET 兑换 MYR
RM3.10791948
1 GET 兑换 TRY
24.55047804
1 GET 兑换 JPY
¥109.21521072
1 GET 兑换 RUB
77.51721316
1 GET 兑换 INR
59.61365016
1 GET 兑换 IDR
Rp11,214.25649452
1 GET 兑换 PHP
40.24999076
1 GET 兑换 EGP
￡E.35.30652152
1 GET 兑换 BRL
R$4.4150534
1 GET 兑换 CAD
C$1.00120896
1 GET 兑换 BDT
83.086438
1 GET 兑换 NGN
1,076.28572632
1 GET 兑换 UAH
29.24364504
1 GET 兑换 VES
Bs35.459484
1 GET 兑换 PKR
Rs193.6713582
1 GET 兑换 KZT
364.97543012
1 GET 兑换 THB
฿23.82042984
1 GET 兑换 TWD
NT$22.86789076
1 GET 兑换 CHF
Fr0.6257556
1 GET 兑换 HKD
HK$5.40235668
1 GET 兑换 MAD
.د.م7.0223684