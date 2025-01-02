GET Protocol 价格 (GET)
今天 GET Protocol (GET) 的实时价格为 0.695284 USD。目前其市值为 $ 3.72M USD。GET 兑换 USD 的价格为实时更新。
GET Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.69K USD
- GET Protocol 当天价格变化为 +0.67%
- 其循环供应量为 5.35M USD
在获取 MEXC 上从 GET兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GET 价格信息的首选平台。
今天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00461166。
在过去30天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3537364423。
在过去60天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1048365902。
在过去90天内，GET Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.027038238371055。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00461166
|+0.67%
|30天
|$ -0.3537364423
|-50.87%
|60天
|$ +0.1048365902
|+15.08%
|90天
|$ -0.027038238371055
|-3.74%
GET Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.18%
+0.67%
-9.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The GET Protocol offers a blockchain-based smart ticketing solution that can be used by everybody who needs to issue admission tickets in an honest and transparent way.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 GET 兑换 AUD
A$1.1124544
|1 GET 兑换 GBP
￡0.5562272
|1 GET 兑换 EUR
€0.66747264
|1 GET 兑换 USD
$0.695284
|1 GET 兑换 MYR
RM3.10791948
|1 GET 兑换 TRY
₺24.55047804
|1 GET 兑换 JPY
¥109.21521072
|1 GET 兑换 RUB
₽77.51721316
|1 GET 兑换 INR
₹59.61365016
|1 GET 兑换 IDR
Rp11,214.25649452
|1 GET 兑换 PHP
₱40.24999076
|1 GET 兑换 EGP
￡E.35.30652152
|1 GET 兑换 BRL
R$4.4150534
|1 GET 兑换 CAD
C$1.00120896
|1 GET 兑换 BDT
৳83.086438
|1 GET 兑换 NGN
₦1,076.28572632
|1 GET 兑换 UAH
₴29.24364504
|1 GET 兑换 VES
Bs35.459484
|1 GET 兑换 PKR
Rs193.6713582
|1 GET 兑换 KZT
₸364.97543012
|1 GET 兑换 THB
฿23.82042984
|1 GET 兑换 TWD
NT$22.86789076
|1 GET 兑换 CHF
Fr0.6257556
|1 GET 兑换 HKD
HK$5.40235668
|1 GET 兑换 MAD
.د.م7.0223684