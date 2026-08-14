GEOM 今日价格

GEOM (GEOM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.67%。当前 GEOM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GEOM。

GEOM 目前市值在 $ 224,588 排名第 #-，流通供应量为 948.51M GEOM。过去 24 小时内，GEOM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00149508，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GEOM 在过去一小时内波动了 -1.11%，过去7 天内波动了 -59.68%。过去一天，总交易量达到 $ 39.51K。

GEOM（GEOM）市场信息

市值 $ 224.59K$ 224.59K $ 224.59K 成交量（24H） $ 39.51K$ 39.51K $ 39.51K 完全稀释市值 $ 236.49K$ 236.49K $ 236.49K 流通量 948.51M 948.51M 948.51M 总供应量 998,760,615.873409 998,760,615.873409 998,760,615.873409

GEOM 的当前市值为 $ 224.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 39.51K。GEOM 的流通量为 948.51M，总供应量是 998760615.873409，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 236.49K。