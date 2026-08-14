Geode Chain 今日价格

Geode Chain (GEODE) 今日实时价格为 $ 0.00236824，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 GEODE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00236824 每 GEODE。

Geode Chain 目前市值在 $ 27,824,040 排名第 #-，流通供应量为 11.75B GEODE。过去 24 小时内，GEODE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00349236，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GEODE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 476.42。

Geode Chain（GEODE）市场信息

市值 $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M 成交量（24H） $ 476.42$ 476.42 $ 476.42 完全稀释市值 $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M 流通量 11.75B 11.75B 11.75B 总供应量 11,753,755,441.29842 11,753,755,441.29842 11,753,755,441.29842

Geode Chain 的当前市值为 $ 27.82M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 476.42。GEODE 的流通量为 11.75B，总供应量是 11753755441.29842，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.82M。