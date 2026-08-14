gBLUE 今日价格

gBLUE (GBLUE) 今日实时价格为 $ 2.6，过去 24 小时内变化了 3.52%。当前 GBLUE 兑 USD 的汇率为 $ 2.6 每 GBLUE。

gBLUE 目前市值在 $ 38,880 排名第 #-，流通供应量为 14.96K GBLUE。过去 24 小时内，GBLUE 的交易价格在 $ 2.54（低点）和 $ 2.72（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 26.2，而历史最低价为 $ 2.48。

短期表现方面，GBLUE 在过去一小时内波动了 +2.38%，过去7 天内波动了 -2.22%。过去一天，总交易量达到 $ 108.62。

gBLUE（GBLUE）市场信息

市值 $ 38.88K$ 38.88K $ 38.88K 成交量（24H） $ 108.62$ 108.62 $ 108.62 完全稀释市值 $ 94.35K$ 94.35K $ 94.35K 流通量 14.96K 14.96K 14.96K 总供应量 14,956.10411381532 14,956.10411381532 14,956.10411381532

gBLUE 的当前市值为 $ 38.88K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 108.62。GBLUE 的流通量为 14.96K，总供应量是 14956.10411381532，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 94.35K。