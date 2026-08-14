Garly 今日价格

Garly (GARLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 14.49%。当前 GARLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 GARLY。

Garly 目前市值在 $ 91,390 排名第 #-，流通供应量为 946.42M GARLY。过去 24 小时内，GARLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GARLY 在过去一小时内波动了 +10.73%，过去7 天内波动了 +12.86%。过去一天，总交易量达到 --。

Garly（GARLY）市场信息

市值 $ 91.39K$ 91.39K $ 91.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 91.39K$ 91.39K $ 91.39K 流通量 946.42M 946.42M 946.42M 总供应量 946,418,133.24558 946,418,133.24558 946,418,133.24558

Garly 的当前市值为 $ 91.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。GARLY 的流通量为 946.42M，总供应量是 946418133.24558，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 91.39K。