FUSIO 当前实时价格为 0.00178222 USD。跟踪 FUSIO 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FUSIO 价格趋势。FUSIO 当前实时价格为 0.00178222 USD。跟踪 FUSIO 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FUSIO 价格趋势。

更多关于 FUSIO

FUSIO 价格信息

FUSIO 白皮书

FUSIO 币种官网

FUSIO 代币经济

FUSIO 价格预测

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

FUSIO 图标

FUSIO 价格 (FUSIO)

未上架

1 FUSIO 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00178222
$0.00178222$0.00178222
+0.80%1D
mexc
此币种数据来自第三方，MEXC 仅作为信息聚合平台。探索 MEXC 现货查看已上线币种！
USD
FUSIO (FUSIO) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:09:19 (UTC+8)

FUSIO（FUSIO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00176733
$ 0.00176733$ 0.00176733
24H最低价
$ 0.00178248
$ 0.00178248$ 0.00178248
24H最高价

$ 0.00176733
$ 0.00176733$ 0.00176733

$ 0.00178248
$ 0.00178248$ 0.00178248

$ 0.00609484
$ 0.00609484$ 0.00609484

$ 0.0017627
$ 0.0017627$ 0.0017627

+0.00%

+0.83%

-10.16%

-10.16%

FUSIO（FUSIO）当前实时价格为 $0.00178222。过去 24 小时内，FUSIO 的交易价格在 $ 0.00176733$ 0.00178248 之间波动，市场活跃度显著。FUSIO 的历史最高价为 $ 0.00609484，历史最低价为 $ 0.0017627

从短期表现来看，FUSIO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.83%，过去 7 天内累计变动为 -10.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FUSIO（FUSIO）市场信息

$ 358.41K
$ 358.41K$ 358.41K

--
----

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

201.10M
201.10M 201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FUSIO 的当前市值为 $ 358.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FUSIO 的流通量为 201.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M

FUSIO（FUSIO）价格历史 USD

今天内，FUSIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，FUSIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008098555
在过去60天内，FUSIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011374165
在过去90天内，FUSIO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0040302919909988535

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.83%
30天$ -0.0008098555-45.44%
60天$ -0.0011374165-63.82%
90天$ -0.0040302919909988535-69.33%

什么是FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

FUSIO (FUSIO) 资源

白皮书
官网

FUSIO 价格预测 (USD)

FUSIO（FUSIO）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 FUSIO（FUSIO）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 FUSIO 的长期和短期价格预测。

现在就查看 FUSIO 价格预测

FUSIO 兑换为当地货币

FUSIO（FUSIO）代币经济

了解 FUSIO（FUSIO）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FUSIO 代币的完整经济学

大家还在问：关于 FUSIO (FUSIO) 的其他问题

FUSIO（FUSIO）今日价格是多少？
FUSIO 实时价格为 0.00178222 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FUSIO 兑 USD 的价格是多少？
当前 FUSIO 兑 USD 的价格为 $ 0.00178222。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
FUSIO 的市值是多少？
FUSIO 的市值为 $ 358.41K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FUSIO 的流通供应量是多少？
FUSIO 的流通供应量为 201.10M USD
FUSIO 的历史最高价（ATH）是多少？
FUSIO 的历史最高价是 0.00609484 USD
FUSIO 的历史最低价（ATL）是多少？
FUSIO 的历史最低价是 0.0017627 USD
FUSIO 的交易量是多少？
FUSIO 的 24 小时实时交易量为 -- USD
FUSIO 今年会涨吗？
FUSIO 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FUSIO 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 09:09:19 (UTC+8)

FUSIO（FUSIO）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,797.56
$114,797.56$114,797.56

+0.96%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,168.82
$4,168.82$4,168.82

+2.29%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04350
$0.04350$0.04350

+9.02%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.7262
$5.7262$5.7262

-8.24%

Solana 图标

Solana

SOL

$203.42
$203.42$203.42

+1.93%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,168.82
$4,168.82$4,168.82

+2.29%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,797.56
$114,797.56$114,797.56

+0.96%

Solana 图标

Solana

SOL

$203.42
$203.42$203.42

+1.93%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6506
$2.6506$2.6506

+0.37%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20723
$0.20723$0.20723

+2.05%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0132
$0.0132$0.0132

-78.00%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010065
$0.010065$0.010065

-13.37%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0597
$0.0597$0.0597

+65.83%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000014000
$0.000000000000000000014000$0.000000000000000000014000

+1,764.18%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000015
$0.000000000000015$0.000000000000015

+200.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003604
$0.0003604$0.0003604

+80.83%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0597
$0.0597$0.0597

+65.83%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.13683
$0.13683$0.13683

+43.38%