FUSIO（FUSIO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00176733 $ 0.00176733 $ 0.00176733 24H最低价 $ 0.00178248 $ 0.00178248 $ 0.00178248 24H最高价 24H最低价 $ 0.00176733$ 0.00176733 $ 0.00176733 24H最高价 $ 0.00178248$ 0.00178248 $ 0.00178248 历史最高 $ 0.00609484$ 0.00609484 $ 0.00609484 最低价 $ 0.0017627$ 0.0017627 $ 0.0017627 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +0.83% 漲跌幅（7D） -10.16% 漲跌幅（7D） -10.16%

FUSIO（FUSIO）当前实时价格为 $0.00178222。过去 24 小时内，FUSIO 的交易价格在 $ 0.00176733 至 $ 0.00178248 之间波动，市场活跃度显著。FUSIO 的历史最高价为 $ 0.00609484，历史最低价为 $ 0.0017627。

从短期表现来看，FUSIO 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.83%，过去 7 天内累计变动为 -10.16%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FUSIO（FUSIO）市场信息

市值 $ 358.41K$ 358.41K $ 358.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M 流通量 201.10M 201.10M 201.10M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FUSIO 的当前市值为 $ 358.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FUSIO 的流通量为 201.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.78M。