Funtico 今日价格

Funtico (TICO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.34%。当前 TICO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TICO。

Funtico 目前市值在 $ 178,895 排名第 #-，流通供应量为 2.13B TICO。过去 24 小时内，TICO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03006951，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TICO 在过去一小时内波动了 -3.23%，过去7 天内波动了 -14.08%。过去一天，总交易量达到 --。

Funtico（TICO）市场信息

市值 $ 178.90K$ 178.90K $ 178.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 839.15K$ 839.15K $ 839.15K 流通量 2.13B 2.13B 2.13B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Funtico 的当前市值为 $ 178.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TICO 的流通量为 2.13B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 839.15K。