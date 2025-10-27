FTF100（FTF100）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00009962 $ 0.00012284 24H最低价 $ 0.00009962 24H最高价 $ 0.00012284 历史最高 $ 0.0004498 最低价 $ 0.0000497 涨跌幅（1H） +2.84% 涨跌幅（1D） +21.21% 漲跌幅（7D） -14.59%

FTF100（FTF100）当前实时价格为 $0.00012184。过去 24 小时内，FTF100 的交易价格在 $ 0.00009962 至 $ 0.00012284 之间波动，市场活跃度显著。FTF100 的历史最高价为 $ 0.0004498，历史最低价为 $ 0.0000497。

从短期表现来看，FTF100 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.84%，过去 24 小时内变动为 +21.21%，过去 7 天内累计变动为 -14.59%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FTF100（FTF100）市场信息

市值 $ 121.84K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 121.84K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

FTF100 的当前市值为 $ 121.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FTF100 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 121.84K。