FONQ 今日价格

FONQ (FONQ) 今日实时价格为 $ 0.064857，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 FONQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.064857 每 FONQ。

FONQ 目前市值在 $ 45,420,914 排名第 #-，流通供应量为 700.00M FONQ。过去 24 小时内，FONQ 的交易价格在 $ 0.064454（低点）和 $ 0.065323（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.08965，而历史最低价为 $ 0.04096578。

短期表现方面，FONQ 在过去一小时内波动了 +0.27%，过去7 天内波动了 +18.38%。过去一天，总交易量达到 $ 52.26K。

FONQ（FONQ）市场信息

市值 $ 45.42M$ 45.42M $ 45.42M 成交量（24H） $ 52.26K$ 52.26K $ 52.26K 完全稀释市值 $ 45.42M$ 45.42M $ 45.42M 流通量 700.00M 700.00M 700.00M 总供应量 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

FONQ 的当前市值为 $ 45.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.26K。FONQ 的流通量为 700.00M，总供应量是 700000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.42M。