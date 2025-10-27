Fishwheel（FSHWHL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0031303$ 0.0031303 $ 0.0031303 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.45% 涨跌幅（1D） -15.07% 漲跌幅（7D） -44.11% 漲跌幅（7D） -44.11%

Fishwheel（FSHWHL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FSHWHL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FSHWHL 的历史最高价为 $ 0.0031303，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FSHWHL 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.45%，过去 24 小时内变动为 -15.07%，过去 7 天内累计变动为 -44.11%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fishwheel（FSHWHL）市场信息

市值 $ 72.66K$ 72.66K $ 72.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 72.66K$ 72.66K $ 72.66K 流通量 962.53M 962.53M 962.53M 总供应量 962,525,314.925227 962,525,314.925227 962,525,314.925227

Fishwheel 的当前市值为 $ 72.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FSHWHL 的流通量为 962.53M，总供应量是 962525314.925227，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.66K。