Fishkoin 今日价格

Fishkoin (KOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 KOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 KOIN。

Fishkoin 目前市值在 $ 101,570 排名第 #-，流通供应量为 16.65T KOIN。过去 24 小时内，KOIN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，KOIN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.88%。过去一天，总交易量达到 --。

Fishkoin（KOIN）市场信息

市值 $ 101.57K$ 101.57K $ 101.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 101.57K$ 101.57K $ 101.57K 流通量 16.65T 16.65T 16.65T 总供应量 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465 16,650,420,540,624.465

Fishkoin 的当前市值为 $ 101.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KOIN 的流通量为 16.65T，总供应量是 16650420540624.465，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 101.57K。