FireChicken（FCKN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00019536 $ 0.00019536 $ 0.00019536 24H最低价 $ 0.0002054 $ 0.0002054 $ 0.0002054 24H最高价 24H最低价 $ 0.00019536$ 0.00019536 $ 0.00019536 24H最高价 $ 0.0002054$ 0.0002054 $ 0.0002054 历史最高 $ 0.00024117$ 0.00024117 $ 0.00024117 最低价 $ 0.000153$ 0.000153 $ 0.000153 涨跌幅（1H） +0.34% 涨跌幅（1D） +4.52% 漲跌幅（7D） +6.65% 漲跌幅（7D） +6.65%

FireChicken（FCKN）当前实时价格为 $0.00020551。过去 24 小时内，FCKN 的交易价格在 $ 0.00019536 至 $ 0.0002054 之间波动，市场活跃度显著。FCKN 的历史最高价为 $ 0.00024117，历史最低价为 $ 0.000153。

从短期表现来看，FCKN 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.34%，过去 24 小时内变动为 +4.52%，过去 7 天内累计变动为 +6.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FireChicken（FCKN）市场信息

市值 $ 201.73K$ 201.73K $ 201.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 201.73K$ 201.73K $ 201.73K 流通量 985.60M 985.60M 985.60M 总供应量 985,595,425.464798 985,595,425.464798 985,595,425.464798

FireChicken 的当前市值为 $ 201.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FCKN 的流通量为 985.60M，总供应量是 985595425.464798，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 201.73K。