Fire 价格 (FIRE)
今天 Fire (FIRE) 的实时价格为 0.360313 USD。目前其市值为 $ 3.40M USD。FIRE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fire 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 85.18K USD
- Fire 当天价格变化为 -10.58%
- 其循环供应量为 9.43M USD
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今天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0426343457940076。
在过去30天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2531792432。
在过去60天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.1268941298。
在过去90天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0426343457940076
|-10.58%
|30天
|$ +1.2531792432
|+347.80%
|60天
|$ +2.1268941298
|+590.29%
|90天
|$ 0
|--
Fire 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.90%
-10.58%
-41.59%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.
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|1 FIRE 兑换 AUD
A$0.58010393
|1 FIRE 兑换 GBP
￡0.2882504
|1 FIRE 兑换 EUR
€0.34590048
|1 FIRE 兑换 USD
$0.360313
|1 FIRE 兑换 MYR
RM1.61059911
|1 FIRE 兑换 TRY
₺12.72265203
|1 FIRE 兑换 JPY
¥56.61598169
|1 FIRE 兑换 RUB
₽39.994743
|1 FIRE 兑换 INR
₹30.90044288
|1 FIRE 兑换 IDR
Rp5,811.49918639
|1 FIRE 兑换 PHP
₱20.86572583
|1 FIRE 兑换 EGP
￡E.18.29669414
|1 FIRE 兑换 BRL
R$2.28798755
|1 FIRE 兑换 CAD
C$0.51885072
|1 FIRE 兑换 BDT
৳43.0574035
|1 FIRE 兑换 NGN
₦557.75731774
|1 FIRE 兑换 UAH
₴15.15476478
|1 FIRE 兑换 VES
Bs18.375963
|1 FIRE 兑换 PKR
Rs100.36518615
|1 FIRE 兑换 KZT
₸189.13910309
|1 FIRE 兑换 THB
฿12.34432338
|1 FIRE 兑换 TWD
NT$11.85069457
|1 FIRE 兑换 CHF
Fr0.3242817
|1 FIRE 兑换 HKD
HK$2.79963201
|1 FIRE 兑换 MAD
.د.م3.6391613