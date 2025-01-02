Fire 图标

Fire 价格 (FIRE)

USD

Fire (FIRE) 实时价格图表

$0.360313
$0.360313$0.360313
-10.50%(1D)

今天 Fire (FIRE) 的价格

今天 Fire (FIRE) 的实时价格为 0.360313 USD。目前其市值为 $ 3.40M USD。FIRE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Fire 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 85.18K USD
- Fire 当天价格变化为 -10.58%
- 其循环供应量为 9.43M USD

在获取 MEXC 上从 FIRE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 FIRE 价格信息的首选平台。

Fire (FIRE) 价格表现 USD

今天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0426343457940076
在过去30天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2531792432
在过去60天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.1268941298
在过去90天内，Fire 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0426343457940076-10.58%
30天$ +1.2531792432+347.80%
60天$ +2.1268941298+590.29%
90天$ 0--

Fire (FIRE) 价格分析

Fire 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.348177
$ 0.348177$ 0.348177

$ 0.411706
$ 0.411706$ 0.411706

$ 0.857278
$ 0.857278$ 0.857278

+2.90%

-10.58%

-41.59%

Fire (FIRE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 3.40M
$ 3.40M$ 3.40M

$ 85.18K
$ 85.18K$ 85.18K

9.43M
9.43M 9.43M

什么是Fire (FIRE)

Gather resources, raid your friends and stoke the fire to grow your population. A mobile game built on base. Our hope is that you have fun interactions and make new friends! Stoke Fire is a game first. We're trying to make a really fun experience for players. You have to compete with the other villages by getting resources and adding villagers. It is a strategy game but also a fun social game. We are inspired by games like Fren Pet, Age of Empires 2, and Clash of Clans.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Fire (FIRE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Fire (FIRE) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

FIRE 兑换为当地货币

1 FIRE 兑换 AUD
A$0.58010393
1 FIRE 兑换 GBP
0.2882504
1 FIRE 兑换 EUR
0.34590048
1 FIRE 兑换 USD
$0.360313
1 FIRE 兑换 MYR
RM1.61059911
1 FIRE 兑换 TRY
12.72265203
1 FIRE 兑换 JPY
¥56.61598169
1 FIRE 兑换 RUB
39.994743
1 FIRE 兑换 INR
30.90044288
1 FIRE 兑换 IDR
Rp5,811.49918639
1 FIRE 兑换 PHP
20.86572583
1 FIRE 兑换 EGP
￡E.18.29669414
1 FIRE 兑换 BRL
R$2.28798755
1 FIRE 兑换 CAD
C$0.51885072
1 FIRE 兑换 BDT
43.0574035
1 FIRE 兑换 NGN
557.75731774
1 FIRE 兑换 UAH
15.15476478
1 FIRE 兑换 VES
Bs18.375963
1 FIRE 兑换 PKR
Rs100.36518615
1 FIRE 兑换 KZT
189.13910309
1 FIRE 兑换 THB
฿12.34432338
1 FIRE 兑换 TWD
NT$11.85069457
1 FIRE 兑换 CHF
Fr0.3242817
1 FIRE 兑换 HKD
HK$2.79963201
1 FIRE 兑换 MAD
.د.م3.6391613