Finger Monkey（FM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00004107 24H最高价 $ 0.00005176 历史最高 $ 0.00010498 最低价 $ 0.00003449 涨跌幅（1H） -0.47% 涨跌幅（1D） +23.12% 漲跌幅（7D） +7.27%

Finger Monkey（FM）当前实时价格为 $0.00005113。过去 24 小时内，FM 的交易价格在 $ 0.00004107 至 $ 0.00005176 之间波动，市场活跃度显著。FM 的历史最高价为 $ 0.00010498，历史最低价为 $ 0.00003449。

从短期表现来看，FM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.47%，过去 24 小时内变动为 +23.12%，过去 7 天内累计变动为 +7.27%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Finger Monkey（FM）市场信息

市值 $ 49.08K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 50.41K 流通量 960.00M 总供应量 986,016,448.0

Finger Monkey 的当前市值为 $ 49.08K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FM 的流通量为 960.00M，总供应量是 986016448.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.41K。