Feathers（$FEATHERS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.53% 涨跌幅（1D） +6.73% 漲跌幅（7D） +5.43% 漲跌幅（7D） +5.43%

Feathers（$FEATHERS）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，$FEATHERS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$FEATHERS 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，$FEATHERS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.53%，过去 24 小时内变动为 +6.73%，过去 7 天内累计变动为 +5.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Feathers（$FEATHERS）市场信息

市值 $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.56K$ 10.56K $ 10.56K 流通量 990.09M 990.09M 990.09M 总供应量 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

Feathers 的当前市值为 $ 10.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$FEATHERS 的流通量为 990.09M，总供应量是 990094698.5696423，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.56K。