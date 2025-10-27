FEAR（FEAR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00786551 $ 0.00786551 $ 0.00786551 24H最低价 $ 0.00923183 $ 0.00923183 $ 0.00923183 24H最高价 24H最低价 $ 0.00786551$ 0.00786551 $ 0.00786551 24H最高价 $ 0.00923183$ 0.00923183 $ 0.00923183 历史最高 $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 最低价 $ 0.00629862$ 0.00629862 $ 0.00629862 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） +12.36% 漲跌幅（7D） +21.49% 漲跌幅（7D） +21.49%

FEAR（FEAR）当前实时价格为 $0.00902334。过去 24 小时内，FEAR 的交易价格在 $ 0.00786551 至 $ 0.00923183 之间波动，市场活跃度显著。FEAR 的历史最高价为 $ 3.88，历史最低价为 $ 0.00629862。

从短期表现来看，FEAR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +12.36%，过去 7 天内累计变动为 +21.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

FEAR（FEAR）市场信息

市值 $ 243.74K$ 243.74K $ 243.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 376.63K$ 376.63K $ 376.63K 流通量 27.01M 27.01M 27.01M 总供应量 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

FEAR 的当前市值为 $ 243.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FEAR 的流通量为 27.01M，总供应量是 41739201.62033058，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 376.63K。