fair（FAIR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00056251 $ 0.00056251 $ 0.00056251 24H最低价 $ 0.00058546 $ 0.00058546 $ 0.00058546 24H最高价 24H最低价 $ 0.00056251$ 0.00056251 $ 0.00056251 24H最高价 $ 0.00058546$ 0.00058546 $ 0.00058546 历史最高 $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 最低价 $ 0.00050059$ 0.00050059 $ 0.00050059 涨跌幅（1H） +1.19% 涨跌幅（1D） +1.31% 漲跌幅（7D） +10.95% 漲跌幅（7D） +10.95%

fair（FAIR）当前实时价格为 $0.00058546。过去 24 小时内，FAIR 的交易价格在 $ 0.00056251 至 $ 0.00058546 之间波动，市场活跃度显著。FAIR 的历史最高价为 $ 0.01471811，历史最低价为 $ 0.00050059。

从短期表现来看，FAIR 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.19%，过去 24 小时内变动为 +1.31%，过去 7 天内累计变动为 +10.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

fair（FAIR）市场信息

市值 $ 121.10K$ 121.10K $ 121.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 585.43K$ 585.43K $ 585.43K 流通量 206.85M 206.85M 206.85M 总供应量 999,950,076.113728 999,950,076.113728 999,950,076.113728

fair 的当前市值为 $ 121.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FAIR 的流通量为 206.85M，总供应量是 999950076.113728，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 585.43K。