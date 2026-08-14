EXOD 今日价格

EXOD (EXOD) 今日实时价格为 $ 4.93，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 EXOD 兑 USD 的汇率为 $ 4.93 每 EXOD。

EXOD 目前市值在 $ 51,497,703 排名第 #-，流通供应量为 10.45M EXOD。过去 24 小时内，EXOD 的交易价格在 $ 4.93（低点）和 $ 4.93（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 13.09，而历史最低价为 $ 4.93。

短期表现方面，EXOD 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -2.06%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

EXOD（EXOD）市场信息

市值 $ 51.50M$ 51.50M $ 51.50M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 51.50M$ 51.50M $ 51.50M 流通量 10.45M 10.45M 10.45M 总供应量 10,446,000.0 10,446,000.0 10,446,000.0

EXOD 的当前市值为 $ 51.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。EXOD 的流通量为 10.45M，总供应量是 10446000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 51.50M。