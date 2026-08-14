Everything 今日价格

Everything (EV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 EV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EV。

Everything 目前市值在 $ 21,206,918 排名第 #-，流通供应量为 99.85B EV。过去 24 小时内，EV 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00175131，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EV 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 +0.42%。过去一天，总交易量达到 $ 21.39K。

Everything（EV）市场信息

市值 $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M 成交量（24H） $ 21.39K$ 21.39K $ 21.39K 完全稀释市值 $ 21.21M$ 21.21M $ 21.21M 流通量 99.85B 99.85B 99.85B 总供应量 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026 99,852,341,477.24026

Everything 的当前市值为 $ 21.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 21.39K。EV 的流通量为 99.85B，总供应量是 99852341477.24026，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.21M。