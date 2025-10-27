EVA（EVA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00159008$ 0.00159008 $ 0.00159008 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.68% 涨跌幅（1D） +9.20% 漲跌幅（7D） +69.44% 漲跌幅（7D） +69.44%

EVA（EVA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，EVA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。EVA 的历史最高价为 $ 0.00159008，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，EVA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.68%，过去 24 小时内变动为 +9.20%，过去 7 天内累计变动为 +69.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

EVA（EVA）市场信息

市值 $ 608.57K$ 608.57K $ 608.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 677.80K$ 677.80K $ 677.80K 流通量 897.86M 897.86M 897.86M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

EVA 的当前市值为 $ 608.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EVA 的流通量为 897.86M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 677.80K。