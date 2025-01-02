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ETHPlus 价格 (ETH+)

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ETHPlus (ETH+) 实时价格图表

$3,575.08
$3,575.08$3,575.08
+4.30%(1D)

今天 ETHPlus (ETH+) 的价格

今天 ETHPlus (ETH+) 的实时价格为 3,575.08 USD。目前其市值为 $ 184.97M USD。ETH+ 兑换 USD 的价格为实时更新。
ETHPlus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 245.09K USD
- ETHPlus 当天价格变化为 +4.38%
- 其循环供应量为 51.73K USD

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ETHPlus (ETH+) 价格表现 USD

今天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +149.87
在过去30天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -136.0250013480
在过去60天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,513.6216604960
在过去90天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,154.0619375973148

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +149.87+4.38%
30天$ -136.0250013480-3.80%
60天$ +1,513.6216604960+42.34%
90天$ +1,154.0619375973148+47.67%

ETHPlus (ETH+) 价格分析

ETHPlus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3,423.0
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$ 3,580.63
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$ 4,194.11
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+0.56%

+4.38%

+3.03%

ETHPlus (ETH+) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 184.97M
$ 184.97M$ 184.97M

$ 245.09K
$ 245.09K$ 245.09K

51.73K
51.73K 51.73K

什么是ETHPlus (ETH+)

ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.

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ETHPlus (ETH+) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ETHPlus (ETH+) 的其他问题

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