ETHPlus 价格 (ETH+)
今天 ETHPlus (ETH+) 的实时价格为 3,575.08 USD。目前其市值为 $ 184.97M USD。ETH+ 兑换 USD 的价格为实时更新。
ETHPlus 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 245.09K USD
- ETHPlus 当天价格变化为 +4.38%
- 其循环供应量为 51.73K USD
在获取 MEXC 上从 ETH+兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ETH+ 价格信息的首选平台。
今天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +149.87。
在过去30天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -136.0250013480。
在过去60天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,513.6216604960。
在过去90天内，ETHPlus 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,154.0619375973148。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +149.87
|+4.38%
|30天
|$ -136.0250013480
|-3.80%
|60天
|$ +1,513.6216604960
|+42.34%
|90天
|$ +1,154.0619375973148
|+47.67%
ETHPlus 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.56%
+4.38%
+3.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ETH+ 兑换 AUD
A$5,755.8788
|1 ETH+ 兑换 GBP
￡2,860.064
|1 ETH+ 兑换 EUR
€3,432.0768
|1 ETH+ 兑换 USD
$3,575.08
|1 ETH+ 兑换 MYR
RM15,980.6076
|1 ETH+ 兑换 TRY
₺126,236.0748
|1 ETH+ 兑换 JPY
¥561,573.5664
|1 ETH+ 兑换 RUB
₽396,941.1324
|1 ETH+ 兑换 INR
₹306,598.8608
|1 ETH+ 兑换 IDR
Rp57,662,572.5724
|1 ETH+ 兑换 PHP
₱206,925.6304
|1 ETH+ 兑换 EGP
￡E.181,471.0608
|1 ETH+ 兑换 BRL
R$22,666.0072
|1 ETH+ 兑换 CAD
C$5,148.1152
|1 ETH+ 兑换 BDT
৳427,222.06
|1 ETH+ 兑换 NGN
₦5,534,152.3384
|1 ETH+ 兑换 UAH
₴150,367.8648
|1 ETH+ 兑换 VES
Bs182,329.08
|1 ETH+ 兑换 PKR
Rs995,838.534
|1 ETH+ 兑换 KZT
₸1,876,666.7444
|1 ETH+ 兑换 THB
฿122,482.2408
|1 ETH+ 兑换 TWD
NT$117,548.6304
|1 ETH+ 兑换 CHF
Fr3,217.572
|1 ETH+ 兑换 HKD
HK$27,778.3716
|1 ETH+ 兑换 MAD
.د.م36,108.308