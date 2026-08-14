Etherfuse GILTS 今日价格

Etherfuse GILTS (GILTS) 今日实时价格为 $ 1.42，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 GILTS 兑 USD 的汇率为 $ 1.42 每 GILTS。

Etherfuse GILTS 目前市值在 $ 177,445 排名第 #-，流通供应量为 125.03K GILTS。过去 24 小时内，GILTS 的交易价格在 $ 1.42（低点）和 $ 1.42（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.44，而历史最低价为 $ 1.37。

短期表现方面，GILTS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.13%。过去一天，总交易量达到 $ 48.61。

Etherfuse GILTS（GILTS）市场信息

市值 $ 177.45K$ 177.45K $ 177.45K 成交量（24H） $ 48.61$ 48.61 $ 48.61 完全稀释市值 $ 177.45K$ 177.45K $ 177.45K 流通量 125.03K 125.03K 125.03K 总供应量 125,026.0 125,026.0 125,026.0

Etherfuse GILTS 的当前市值为 $ 177.45K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 48.61。GILTS 的流通量为 125.03K，总供应量是 125026.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 177.45K。