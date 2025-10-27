EPIC FAIL GUY（EFG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00048874$ 0.00048874 $ 0.00048874 最低价 $ 0.00001228$ 0.00001228 $ 0.00001228 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -4.46% 漲跌幅（7D） -4.46%

EPIC FAIL GUY（EFG）当前实时价格为 $0.00001249。过去 24 小时内，EFG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。EFG 的历史最高价为 $ 0.00048874，历史最低价为 $ 0.00001228。

从短期表现来看，EFG 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -4.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

EPIC FAIL GUY（EFG）市场信息

市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 流通量 859.30M 859.30M 859.30M 总供应量 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874 859,296,669.9192874

EPIC FAIL GUY 的当前市值为 $ 10.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EFG 的流通量为 859.30M，总供应量是 859296669.9192874，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.73K。