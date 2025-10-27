END（END）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00802899 $ 0.00858662 24H最低价 $ 0.00802899 24H最高价 $ 0.00858662 历史最高 $ 0.087624 最低价 $ 0.00383942 涨跌幅（1H） +0.33% 涨跌幅（1D） +5.26% 漲跌幅（7D） +5.98%

END（END）当前实时价格为 $0.00856831。过去 24 小时内，END 的交易价格在 $ 0.00802899 至 $ 0.00858662 之间波动，市场活跃度显著。END 的历史最高价为 $ 0.087624，历史最低价为 $ 0.00383942。

从短期表现来看，END 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 +5.26%，过去 7 天内累计变动为 +5.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

END（END）市场信息

市值 $ 1.04M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 4.29M 流通量 120.81M 总供应量 500,000,000.0

END 的当前市值为 $ 1.04M, 它过去 24 小时的交易量为 --。END 的流通量为 120.81M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.29M。