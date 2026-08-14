Emperor 今日价格

Emperor (EMPI) 今日实时价格为 $ 0.01099004，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 EMPI 兑 USD 的汇率为 $ 0.01099004 每 EMPI。

Emperor 目前市值在 $ 322,821 排名第 #-，流通供应量为 29.37M EMPI。过去 24 小时内，EMPI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03145494，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EMPI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.60%。过去一天，总交易量达到 $ 201.33。

Emperor（EMPI）市场信息

市值 $ 322.82K$ 322.82K $ 322.82K 成交量（24H） $ 201.33$ 201.33 $ 201.33 完全稀释市值 $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M 流通量 29.37M 29.37M 29.37M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Emperor 的当前市值为 $ 322.82K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 201.33。EMPI 的流通量为 29.37M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.10M。