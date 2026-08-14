Elympics 今日价格

Elympics (ELP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 ELP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ELP。

Elympics 目前市值在 $ 593,683 排名第 #-，流通供应量为 1.61B ELP。过去 24 小时内，ELP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01138438，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ELP 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 -7.98%。过去一天，总交易量达到 $ 88.88K。

Elympics（ELP）市场信息

市值 $ 593.68K$ 593.68K $ 593.68K 成交量（24H） $ 88.88K$ 88.88K $ 88.88K 完全稀释市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 流通量 1.61B 1.61B 1.61B 总供应量 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Elympics 的当前市值为 $ 593.68K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 88.88K。ELP 的流通量为 1.61B，总供应量是 3500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.29M。