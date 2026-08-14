EARNFI 今日价格

EARNFI (EARNFI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.87%。当前 EARNFI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EARNFI。

EARNFI 目前市值在 $ 34,728 排名第 #-，流通供应量为 946.41M EARNFI。过去 24 小时内，EARNFI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EARNFI 在过去一小时内波动了 -0.74%，过去7 天内波动了 -16.47%。过去一天，总交易量达到 --。

EARNFI（EARNFI）市场信息

市值 $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.73K$ 34.73K $ 34.73K 流通量 946.41M 946.41M 946.41M 总供应量 975,985,582.398684 975,985,582.398684 975,985,582.398684

EARNFI 的当前市值为 $ 34.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EARNFI 的流通量为 946.41M，总供应量是 975985582.398684，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.73K。