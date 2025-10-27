Dreamsync（DREAM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00122131 $ 0.00122131 $ 0.00122131 24H最低价 $ 0.00129658 $ 0.00129658 $ 0.00129658 24H最高价 24H最低价 $ 0.00122131$ 0.00122131 $ 0.00122131 24H最高价 $ 0.00129658$ 0.00129658 $ 0.00129658 历史最高 $ 0.00437362$ 0.00437362 $ 0.00437362 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.05% 涨跌幅（1D） +1.13% 漲跌幅（7D） -20.29% 漲跌幅（7D） -20.29%

Dreamsync（DREAM）当前实时价格为 $0.00126103。过去 24 小时内，DREAM 的交易价格在 $ 0.00122131 至 $ 0.00129658 之间波动，市场活跃度显著。DREAM 的历史最高价为 $ 0.00437362，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DREAM 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.05%，过去 24 小时内变动为 +1.13%，过去 7 天内累计变动为 -20.29%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dreamsync（DREAM）市场信息

市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 总供应量 999,993,348.086534 999,993,348.086534 999,993,348.086534

Dreamsync 的当前市值为 $ 1.26M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DREAM 的流通量为 999.99M，总供应量是 999993348.086534，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.26M。