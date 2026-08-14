Dream Machine Token 今日价格

Dream Machine Token (DMT) 今日实时价格为 $ 1.65，过去 24 小时内变化了 0.56%。当前 DMT 兑 USD 的汇率为 $ 1.65 每 DMT。

Dream Machine Token 目前市值在 $ 1,481,186 排名第 #-，流通供应量为 897.41K DMT。过去 24 小时内，DMT 的交易价格在 $ 1.63（低点）和 $ 1.66（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 184.79，而历史最低价为 $ 0.02494659。

短期表现方面，DMT 在过去一小时内波动了 +0.50%，过去7 天内波动了 -5.11%。过去一天，总交易量达到 $ 694.60。

Dream Machine Token（DMT）市场信息

市值 $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M 成交量（24H） $ 694.60$ 694.60 $ 694.60 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 897.41K 897.41K 897.41K 总供应量 995,297.0184232 995,297.0184232 995,297.0184232

Dream Machine Token 的当前市值为 $ 1.48M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 694.60。DMT 的流通量为 897.41K，总供应量是 995297.0184232，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。