DoubleZero Staked SOL 今日价格

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) 今日实时价格为 $ 80.75，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 DZSOL 兑 USD 的汇率为 $ 80.75 每 DZSOL。

DoubleZero Staked SOL 目前市值在 $ 2,643,716 排名第 #-，流通供应量为 32.74K DZSOL。过去 24 小时内，DZSOL 的交易价格在 $ 79.74（低点）和 $ 81.28（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 887.68，而历史最低价为 $ 7.43。

短期表现方面，DZSOL 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +4.77%。过去一天，总交易量达到 $ 58.40。

DoubleZero Staked SOL（DZSOL）市场信息

市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 成交量（24H） $ 58.40$ 58.40 $ 58.40 完全稀释市值 $ 114.86M$ 114.86M $ 114.86M 流通量 32.74K 32.74K 32.74K 总供应量 1,422,441.180330156 1,422,441.180330156 1,422,441.180330156

DoubleZero Staked SOL 的当前市值为 $ 2.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.40。DZSOL 的流通量为 32.74K，总供应量是 1422441.180330156，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.86M。