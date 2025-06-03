DoubleUp 价格 (UP)
今天 DoubleUp (UP) 的实时价格为 0.39194 USD。目前其市值为 $ 5.87M USD。UP 兑换 USD 的价格为实时更新。
DoubleUp 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- DoubleUp 当天价格变化为 +5.99%
- 其循环供应量为 15.00M USD
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今天内，DoubleUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02215086。
在过去30天内，DoubleUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，DoubleUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，DoubleUp 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.02215086
|+5.99%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
DoubleUp 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.85%
+5.99%
+25.12%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DoubleUp is a decentralized crypto casino on the Sui blockchain offering raffles, lotteries, and token-based games. Players can win, earn, and level up with no KYC or deposit requirements. The $UP token fuels gameplay incentives, community rewards, and protocol growth, creating a transparent and rewarding on-chain gambling experience for everyone. Its DeFi arm, Unihouse, lets users stake tokens to earn yield from casino volume. Play, stake, and win all in one place. It’s on-chain, transparent, and made for true degen fun.
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|1 UP 兑换 VND
₫10,313.9011
|1 UP 兑换 AUD
A$0.6035876
|1 UP 兑换 GBP
￡0.2900356
|1 UP 兑换 EUR
€0.3409878
|1 UP 兑换 USD
$0.39194
|1 UP 兑换 MYR
RM1.6618256
|1 UP 兑换 TRY
₺15.344451
|1 UP 兑换 JPY
¥56.0944528
|1 UP 兑换 RUB
₽30.8613556
|1 UP 兑换 INR
₹33.5539834
|1 UP 兑换 IDR
Rp6,425.2448736
|1 UP 兑换 KRW
₩539.8620754
|1 UP 兑换 PHP
₱21.8232192
|1 UP 兑换 EGP
￡E.19.4637404
|1 UP 兑换 BRL
R$2.2222998
|1 UP 兑换 CAD
C$0.5369578
|1 UP 兑换 BDT
৳47.9107456
|1 UP 兑换 NGN
₦620.1549038
|1 UP 兑换 UAH
₴16.285107
|1 UP 兑换 VES
Bs37.62624
|1 UP 兑换 PKR
Rs110.2488026
|1 UP 兑换 KZT
₸200.7869426
|1 UP 兑换 THB
฿12.7733246
|1 UP 兑换 TWD
NT$11.7621194
|1 UP 兑换 AED
د.إ1.4384198
|1 UP 兑换 CHF
Fr0.3213908
|1 UP 兑换 HKD
HK$3.0728096
|1 UP 兑换 MAD
.د.م3.6019286
|1 UP 兑换 MXN
$7.5409256