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Donkey 价格 (DONK)

USD

Donkey (DONK) 实时价格图表

$0.00324176
$0.00324176$0.00324176
-1.70%(1D)

今天 Donkey (DONK) 的价格

今天 Donkey (DONK) 的实时价格为 0.00324176 USD。目前其市值为 $ 32.42K USD。DONK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Donkey 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.64 USD
- Donkey 当天价格变化为 -1.70%
- 其循环供应量为 10.00M USD

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Donkey (DONK) 价格表现 USD

今天内，Donkey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Donkey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0010401650
在过去60天内，Donkey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0029592513
在过去90天内，Donkey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0016693876833401974

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.70%
30天$ +0.0010401650+32.09%
60天$ +0.0029592513+91.29%
90天$ +0.0016693876833401974+106.17%

Donkey (DONK) 价格分析

Donkey 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00319785
$ 0.00319785$ 0.00319785

$ 0.00331062
$ 0.00331062$ 0.00331062

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

+0.15%

-1.70%

-44.62%

Donkey (DONK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 32.42K
$ 32.42K$ 32.42K

$ 29.64
$ 29.64$ 29.64

10.00M
10.00M 10.00M

什么是Donkey (DONK)

Donkey is a decentralized token with a purpose! Donkey is an experiment in decentralized community building.

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Donkey (DONK) 资源

官网

大家还在问：关于 Donkey (DONK) 的其他问题

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DONK 兑换为当地货币

1 DONK 兑换 AUD
A$0.0052192336
1 DONK 兑换 GBP
0.0026258256
1 DONK 兑换 EUR
0.0031445072
1 DONK 兑换 USD
$0.00324176
1 DONK 兑换 MYR
RM0.0145555024
1 DONK 兑换 TRY
0.1148555568
1 DONK 兑换 JPY
¥0.511711816
1 DONK 兑换 RUB
0.32903864
1 DONK 兑换 INR
0.2785968544
1 DONK 兑换 IDR
Rp52.2864442928
1 DONK 兑换 PHP
0.1895457072
1 DONK 兑换 EGP
￡E.0.1639033856
1 DONK 兑换 BRL
R$0.0195802304
1 DONK 兑换 CAD
C$0.0046681344
1 DONK 兑换 BDT
0.3954298848
1 DONK 兑换 NGN
5.0181796448
1 DONK 兑换 UAH
0.1374182064
1 DONK 兑换 VES
Bs0.17181328
1 DONK 兑换 PKR
Rs0.9039971936
1 DONK 兑换 KZT
1.7043877376
1 DONK 兑换 THB
฿0.1121324784
1 DONK 兑换 TWD
NT$0.1068484096
1 DONK 兑换 CHF
Fr0.0029500016
1 DONK 兑换 HKD
HK$0.0252208928
1 DONK 兑换 MAD
.د.م0.0326121056