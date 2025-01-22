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Dock 价格 (DOCK)

USD

Dock (DOCK) 实时价格图表

$0.00235461
$0.00235461$0.00235461
+2.50%(1D)

今天 Dock (DOCK) 的价格

今天 Dock (DOCK) 的实时价格为 0.00235954 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DOCK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dock 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.64K USD
- Dock 当天价格变化为 +2.80%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Dock (DOCK) 价格表现 USD

今天内，Dock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Dock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008330801
在过去60天内，Dock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000292153
在过去90天内，Dock 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001075002319421982

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+2.80%
30天$ -0.0008330801-35.30%
60天$ -0.0000292153-1.23%
90天$ +0.0001075002319421982+4.77%

Dock (DOCK) 价格分析

Dock 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00228795
$ 0.00228795$ 0.00228795

$ 0.00243391
$ 0.00243391$ 0.00243391

$ 0.241848
$ 0.241848$ 0.241848

-0.56%

+2.80%

-20.16%

Dock (DOCK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.64K
$ 4.64K$ 4.64K

0.00
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什么是Dock (DOCK)

dock.io is a decentralized data exchange protocol that lets people connect their profiles, reputations and experiences across the web with privacy and security.

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Dock (DOCK) 资源

官网

大家还在问：关于 Dock (DOCK) 的其他问题

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DOCK 兑换为当地货币

1 DOCK 兑换 AUD
A$0.0037516686
1 DOCK 兑换 GBP
0.0019112274
1 DOCK 兑换 EUR
0.0022651584
1 DOCK 兑换 USD
$0.00235954
1 DOCK 兑换 MYR
RM0.0104763576
1 DOCK 兑换 TRY
0.084117601
1 DOCK 兑换 JPY
¥0.3679230722
1 DOCK 兑换 RUB
0.23477423
1 DOCK 兑换 INR
0.2041474008
1 DOCK 兑换 IDR
Rp38.6809774176
1 DOCK 兑换 PHP
0.13803309
1 DOCK 兑换 EGP
￡E.0.1185904804
1 DOCK 兑换 BRL
R$0.0142044308
1 DOCK 兑换 CAD
C$0.0033741422
1 DOCK 兑换 BDT
0.2857166986
1 DOCK 兑换 NGN
3.6581836252
1 DOCK 兑换 UAH
0.0994074202
1 DOCK 兑换 VES
Bs0.1297747
1 DOCK 兑换 PKR
Rs0.6543240374
1 DOCK 兑换 KZT
1.229556294
1 DOCK 兑换 THB
฿0.0799176198
1 DOCK 兑换 TWD
NT$0.0773457212
1 DOCK 兑换 CHF
Fr0.002123586
1 DOCK 兑换 HKD
HK$0.0183572212
1 DOCK 兑换 MAD
.د.م0.0235482092