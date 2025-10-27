DLMM（DLMM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00072204 $ 0.00072204 $ 0.00072204 24H最低价 $ 0.00112213 $ 0.00112213 $ 0.00112213 24H最高价 24H最低价 $ 0.00072204$ 0.00072204 $ 0.00072204 24H最高价 $ 0.00112213$ 0.00112213 $ 0.00112213 历史最高 $ 0.00177886$ 0.00177886 $ 0.00177886 最低价 $ 0.00007724$ 0.00007724 $ 0.00007724 涨跌幅（1H） -5.33% 涨跌幅（1D） +21.05% 漲跌幅（7D） +15.76% 漲跌幅（7D） +15.76%

DLMM（DLMM）当前实时价格为 $0.00091307。过去 24 小时内，DLMM 的交易价格在 $ 0.00072204 至 $ 0.00112213 之间波动，市场活跃度显著。DLMM 的历史最高价为 $ 0.00177886，历史最低价为 $ 0.00007724。

从短期表现来看，DLMM 在过去 1 小时内的价格变动为 -5.33%，过去 24 小时内变动为 +21.05%，过去 7 天内累计变动为 +15.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DLMM（DLMM）市场信息

市值 $ 717.49K$ 717.49K $ 717.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 806.99K$ 806.99K $ 806.99K 流通量 777.59M 777.59M 777.59M 总供应量 874,593,093.9706683 874,593,093.9706683 874,593,093.9706683

DLMM 的当前市值为 $ 717.49K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DLMM 的流通量为 777.59M，总供应量是 874593093.9706683，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 806.99K。