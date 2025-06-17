Dippy 价格 (SN11)
今天 Dippy (SN11) 的实时价格为 3.28 USD。目前其市值为 $ 4.18M USD。SN11 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dippy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Dippy 当天价格变化为 -7.80%
- 其循环供应量为 1.27M USD
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今天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.277696026019429。
在过去30天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.277696026019429
|-7.80%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Dippy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.15%
-7.80%
-19.07%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN11 兑换 VND
₫86,313.2
|1 SN11 兑换 AUD
A$4.9856
|1 SN11 兑换 GBP
￡2.3944
|1 SN11 兑换 EUR
€2.8208
|1 SN11 兑换 USD
$3.28
|1 SN11 兑换 MYR
RM13.9072
|1 SN11 兑换 TRY
₺129.232
|1 SN11 兑换 JPY
¥474.1896
|1 SN11 兑换 RUB
₽257.152
|1 SN11 兑换 INR
₹282.9
|1 SN11 兑换 IDR
Rp53,770.4832
|1 SN11 兑换 KRW
₩4,474.74
|1 SN11 兑换 PHP
₱186.1072
|1 SN11 兑换 EGP
￡E.164.4592
|1 SN11 兑换 BRL
R$18.0072
|1 SN11 兑换 CAD
C$4.428
|1 SN11 兑换 BDT
৳400.9472
|1 SN11 兑换 NGN
₦5,069.5352
|1 SN11 兑换 UAH
₴136.2184
|1 SN11 兑换 VES
Bs334.56
|1 SN11 兑换 PKR
Rs928.896
|1 SN11 兑换 KZT
₸1,681.164
|1 SN11 兑换 THB
฿106.6328
|1 SN11 兑换 TWD
NT$96.6616
|1 SN11 兑换 AED
د.إ12.0376
|1 SN11 兑换 CHF
Fr2.6568
|1 SN11 兑换 HKD
HK$25.7152
|1 SN11 兑换 MAD
.د.م29.848
|1 SN11 兑换 MXN
$62.0576