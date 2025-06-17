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Dippy 价格 (SN11)

USD

Dippy (SN11) 实时价格图表

$3.28
$3.28$3.28
-7.80%(1D)

今天 Dippy (SN11) 的价格

今天 Dippy (SN11) 的实时价格为 3.28 USD。目前其市值为 $ 4.18M USD。SN11 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dippy 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Dippy 当天价格变化为 -7.80%
- 其循环供应量为 1.27M USD

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Dippy (SN11) 价格表现 USD

今天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.277696026019429
在过去30天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Dippy 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.277696026019429-7.80%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Dippy (SN11) 价格分析

Dippy 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.15
$ 3.15$ 3.15

$ 3.66
$ 3.66$ 3.66

$ 4.43
$ 4.43$ 4.43

-1.15%

-7.80%

-19.07%

Dippy (SN11) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

--
----

1.27M
1.27M 1.27M

什么是Dippy (SN11)

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Dippy (SN11) 资源

官网

Dippy（SN11）代币经济

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SN11 兑换为当地货币

1 SN11 兑换 VND
86,313.2
1 SN11 兑换 AUD
A$4.9856
1 SN11 兑换 GBP
2.3944
1 SN11 兑换 EUR
2.8208
1 SN11 兑换 USD
$3.28
1 SN11 兑换 MYR
RM13.9072
1 SN11 兑换 TRY
129.232
1 SN11 兑换 JPY
¥474.1896
1 SN11 兑换 RUB
257.152
1 SN11 兑换 INR
282.9
1 SN11 兑换 IDR
Rp53,770.4832
1 SN11 兑换 KRW
4,474.74
1 SN11 兑换 PHP
186.1072
1 SN11 兑换 EGP
￡E.164.4592
1 SN11 兑换 BRL
R$18.0072
1 SN11 兑换 CAD
C$4.428
1 SN11 兑换 BDT
400.9472
1 SN11 兑换 NGN
5,069.5352
1 SN11 兑换 UAH
136.2184
1 SN11 兑换 VES
Bs334.56
1 SN11 兑换 PKR
Rs928.896
1 SN11 兑换 KZT
1,681.164
1 SN11 兑换 THB
฿106.6328
1 SN11 兑换 TWD
NT$96.6616
1 SN11 兑换 AED
د.إ12.0376
1 SN11 兑换 CHF
Fr2.6568
1 SN11 兑换 HKD
HK$25.7152
1 SN11 兑换 MAD
.د.م29.848
1 SN11 兑换 MXN
$62.0576