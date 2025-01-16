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DeXter 价格 (DEXTR)

USD

DeXter (DEXTR) 实时价格图表

$0.01369892
$0.01369892$0.01369892
+4.80%(1D)

今天 DeXter (DEXTR) 的价格

今天 DeXter (DEXTR) 的实时价格为 0.01369892 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DEXTR 兑换 USD 的价格为实时更新。
DeXter 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 19.53 USD
- DeXter 当天价格变化为 +4.87%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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DeXter (DEXTR) 价格表现 USD

今天内，DeXter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00063614
在过去30天内，DeXter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0067515017
在过去60天内，DeXter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003104599
在过去90天内，DeXter 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.007144087211318564

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00063614+4.87%
30天$ -0.0067515017-49.28%
60天$ -0.0003104599-2.26%
90天$ -0.007144087211318564-34.27%

DeXter (DEXTR) 价格分析

DeXter 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01281639
$ 0.01281639$ 0.01281639

$ 0.0139545
$ 0.0139545$ 0.0139545

$ 0.20588
$ 0.20588$ 0.20588

--

+4.87%

-2.31%

DeXter (DEXTR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 19.53
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0.00
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什么是DeXter (DEXTR)

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DeXter (DEXTR) 资源

官网

大家还在问：关于 DeXter (DEXTR) 的其他问题

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DEXTR 兑换为当地货币

1 DEXTR 兑换 AUD
A$0.0220552612
1 DEXTR 兑换 GBP
0.0110961252
1 DEXTR 兑换 EUR
0.0132879524
1 DEXTR 兑换 USD
$0.01369892
1 DEXTR 兑换 MYR
RM0.06164514
1 DEXTR 兑换 TRY
0.4854897248
1 DEXTR 兑换 JPY
¥2.136346574
1 DEXTR 兑换 RUB
1.403454354
1 DEXTR 兑换 INR
1.1859155044
1 DEXTR 兑换 IDR
Rp224.5724230848
1 DEXTR 兑换 PHP
0.802071766
1 DEXTR 兑换 EGP
￡E.0.690425568
1 DEXTR 兑换 BRL
R$0.0823305092
1 DEXTR 兑换 CAD
C$0.0195894556
1 DEXTR 兑换 BDT
1.6570213632
1 DEXTR 兑换 NGN
21.304560384
1 DEXTR 兑换 UAH
0.5764505536
1 DEXTR 兑换 VES
Bs0.73974168
1 DEXTR 兑换 PKR
Rs3.8167930904
1 DEXTR 兑换 KZT
7.2327557816
1 DEXTR 兑换 THB
฿0.4738456428
1 DEXTR 兑换 TWD
NT$0.450694468
1 DEXTR 兑换 CHF
Fr0.0124660172
1 DEXTR 兑换 HKD
HK$0.1065775976
1 DEXTR 兑换 MAD
.د.م0.1378111352