DeVoid（DVD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00113122$ 0.00113122 $ 0.00113122 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.07% 涨跌幅（1D） -6.09% 漲跌幅（7D） +7.03% 漲跌幅（7D） +7.03%

DeVoid（DVD）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，DVD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DVD 的历史最高价为 $ 0.00113122，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DVD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.07%，过去 24 小时内变动为 -6.09%，过去 7 天内累计变动为 +7.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DeVoid（DVD）市场信息

市值 $ 73.97K$ 73.97K $ 73.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 147.95K$ 147.95K $ 147.95K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DeVoid 的当前市值为 $ 73.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DVD 的流通量为 500.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 147.95K。