DERP 今日价格

DERP (DERP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.37%。当前 DERP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DERP。

DERP 目前市值在 $ 496,077 排名第 #-，流通供应量为 857.45M DERP。过去 24 小时内，DERP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00243099，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DERP 在过去一小时内波动了 +0.80%，过去7 天内波动了 -19.11%。过去一天，总交易量达到 $ 209.52K。

DERP（DERP）市场信息

市值 $ 496.08K$ 496.08K $ 496.08K 成交量（24H） $ 209.52K$ 209.52K $ 209.52K 完全稀释市值 $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M 流通量 857.45M 857.45M 857.45M 总供应量 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0

DERP 的当前市值为 $ 496.08K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 209.52K。DERP 的流通量为 857.45M，总供应量是 4444000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.57M。