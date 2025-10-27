Deri Protocol（DERI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00386872 $ 0.00386872 $ 0.00386872 24H最低价 $ 0.0048791 $ 0.0048791 $ 0.0048791 24H最高价 24H最低价 $ 0.00386872$ 0.00386872 $ 0.00386872 24H最高价 $ 0.0048791$ 0.0048791 $ 0.0048791 历史最高 $ 3.77$ 3.77 $ 3.77 最低价 $ 0.00200107$ 0.00200107 $ 0.00200107 涨跌幅（1H） +2.50% 涨跌幅（1D） +11.77% 漲跌幅（7D） -3.10% 漲跌幅（7D） -3.10%

Deri Protocol（DERI）当前实时价格为 $0.00458184。过去 24 小时内，DERI 的交易价格在 $ 0.00386872 至 $ 0.0048791 之间波动，市场活跃度显著。DERI 的历史最高价为 $ 3.77，历史最低价为 $ 0.00200107。

从短期表现来看，DERI 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.50%，过去 24 小时内变动为 +11.77%，过去 7 天内累计变动为 -3.10%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Deri Protocol（DERI）市场信息

市值 $ 600.85K$ 600.85K $ 600.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M 流通量 131.19M 131.19M 131.19M 总供应量 490,127,939.592577 490,127,939.592577 490,127,939.592577

Deri Protocol 的当前市值为 $ 600.85K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DERI 的流通量为 131.19M，总供应量是 490127939.592577，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.24M。