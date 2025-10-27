DegeCoin（$DEGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.60% 涨跌幅（1D） +15.16% 漲跌幅（7D） +19.34% 漲跌幅（7D） +19.34%

DegeCoin（$DEGE）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，$DEGE 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。$DEGE 的历史最高价为 $ 0.064437，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，$DEGE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.60%，过去 24 小时内变动为 +15.16%，过去 7 天内累计变动为 +19.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DegeCoin（$DEGE）市场信息

市值 $ 384.01K$ 384.01K $ 384.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 384.01K$ 384.01K $ 384.01K 流通量 999.42M 999.42M 999.42M 总供应量 999,415,639.843542 999,415,639.843542 999,415,639.843542

DegeCoin 的当前市值为 $ 384.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$DEGE 的流通量为 999.42M，总供应量是 999415639.843542，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 384.01K。