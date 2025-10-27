DeFrogs（DEFROGS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 43.93 24H最高价 $ 46.22 历史最高 $ 3,930.55 最低价 $ 34.07 涨跌幅（1H） -0.70% 涨跌幅（1D） +3.63% 漲跌幅（7D） +1.36%

DeFrogs（DEFROGS）当前实时价格为 $45.8。过去 24 小时内，DEFROGS 的交易价格在 $ 43.93 至 $ 46.22 之间波动，市场活跃度显著。DEFROGS 的历史最高价为 $ 3,930.55，历史最低价为 $ 34.07。

从短期表现来看，DEFROGS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.70%，过去 24 小时内变动为 +3.63%，过去 7 天内累计变动为 +1.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DeFrogs（DEFROGS）市场信息

市值 $ 457.58K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 457.58K 流通量 10.00K 总供应量 10,000.0

DeFrogs 的当前市值为 $ 457.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEFROGS 的流通量为 10.00K，总供应量是 10000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 457.58K。