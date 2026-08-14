deflock 今日价格

deflock (DEFLOCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.18%。当前 DEFLOCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEFLOCK。

deflock 目前市值在 $ 171,054 排名第 #-，流通供应量为 999.96M DEFLOCK。过去 24 小时内，DEFLOCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEFLOCK 在过去一小时内波动了 -1.65%，过去7 天内波动了 +57.79%。过去一天，总交易量达到 $ 31.66K。

deflock（DEFLOCK）市场信息

市值 $ 171.05K$ 171.05K $ 171.05K 成交量（24H） $ 31.66K$ 31.66K $ 31.66K 完全稀释市值 $ 171.05K$ 171.05K $ 171.05K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,964,880.0 999,964,880.0 999,964,880.0

deflock 的当前市值为 $ 171.05K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 31.66K。DEFLOCK 的流通量为 999.96M，总供应量是 999964880.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 171.05K。