DeepBrain Chain 今日价格

DeepBrain Chain (DBC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.80%。当前 DBC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DBC。

DeepBrain Chain 目前市值在 $ 494,917 排名第 #-，流通供应量为 3.20B DBC。过去 24 小时内，DBC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.66203，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DBC 在过去一小时内波动了 -1.33%，过去7 天内波动了 -6.47%。过去一天，总交易量达到 $ 11.55K。

DeepBrain Chain（DBC）市场信息

市值 $ 494.92K$ 494.92K $ 494.92K 成交量（24H） $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K 完全稀释市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 流通量 3.20B 3.20B 3.20B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DeepBrain Chain 的当前市值为 $ 494.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.55K。DBC 的流通量为 3.20B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.55M。