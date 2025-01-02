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DaTa eXchange DTX 价格 (DTX)

USD

DaTa eXchange DTX (DTX) 实时价格图表

$0.00326957
$0.00326957$0.00326957
-2.30%(1D)

今天 DaTa eXchange DTX (DTX) 的价格

今天 DaTa eXchange DTX (DTX) 的实时价格为 0.00326957 USD。目前其市值为 $ 735.65K USD。DTX 兑换 USD 的价格为实时更新。
DaTa eXchange DTX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.33K USD
- DaTa eXchange DTX 当天价格变化为 -2.33%
- 其循环供应量为 225.00M USD

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DaTa eXchange DTX (DTX) 价格表现 USD

今天内，DaTa eXchange DTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，DaTa eXchange DTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008275556
在过去60天内，DaTa eXchange DTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000417638
在过去90天内，DaTa eXchange DTX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0019321953669743489

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.33%
30天$ -0.0008275556-25.31%
60天$ +0.0000417638+1.28%
90天$ +0.0019321953669743489+144.48%

DaTa eXchange DTX (DTX) 价格分析

DaTa eXchange DTX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0032604
$ 0.0032604$ 0.0032604

$ 0.00361453
$ 0.00361453$ 0.00361453

$ 0.191462
$ 0.191462$ 0.191462

+0.16%

-2.33%

-10.79%

DaTa eXchange DTX (DTX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 735.65K
$ 735.65K$ 735.65K

$ 1.33K
$ 1.33K$ 1.33K

225.00M
225.00M 225.00M

什么是DaTa eXchange DTX (DTX)

As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.

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DaTa eXchange DTX (DTX) 资源

官网

大家还在问：关于 DaTa eXchange DTX (DTX) 的其他问题

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DTX 兑换为当地货币

1 DTX 兑换 AUD
A$0.005231312
1 DTX 兑换 GBP
0.002615656
1 DTX 兑换 EUR
0.0031387872
1 DTX 兑换 USD
$0.00326957
1 DTX 兑换 MYR
RM0.0146149779
1 DTX 兑换 TRY
0.1154485167
1 DTX 兑换 JPY
¥0.5127666631
1 DTX 兑换 RUB
0.3629549657
1 DTX 兑换 INR
0.2802348447
1 DTX 兑换 IDR
Rp52.7349926171
1 DTX 兑换 PHP
0.1891119288
1 DTX 兑换 EGP
￡E.0.1659633732
1 DTX 兑换 BRL
R$0.0207290738
1 DTX 兑换 CAD
C$0.0047081808
1 DTX 兑换 BDT
0.390713615
1 DTX 兑换 NGN
5.0612289686
1 DTX 兑换 UAH
0.1375181142
1 DTX 兑换 VES
Bs0.16674807
1 DTX 兑换 PKR
Rs0.9107387235
1 DTX 兑换 KZT
1.7162953801
1 DTX 兑换 THB
฿0.1118846854
1 DTX 兑换 TWD
NT$0.1074707659
1 DTX 兑换 CHF
Fr0.002942613
1 DTX 兑换 HKD
HK$0.0254045589
1 DTX 兑换 MAD
.د.م0.033022657