Daemon 今日价格

Daemon (DAEMON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.88%。当前 DAEMON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DAEMON。

Daemon 目前市值在 $ 13,015.85 排名第 #-，流通供应量为 986.22M DAEMON。过去 24 小时内，DAEMON 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00201915，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DAEMON 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -34.86%。过去一天，总交易量达到 --。

Daemon（DAEMON）市场信息

市值 $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K 流通量 986.22M 986.22M 986.22M 总供应量 999,700,660.883193 999,700,660.883193 999,700,660.883193

Daemon 的当前市值为 $ 13.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DAEMON 的流通量为 986.22M，总供应量是 999700660.883193，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.02K。