CryptoLoots（CLOOTS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00013928 $ 0.00013928 $ 0.00013928 24H最低价 $ 0.00017269 $ 0.00017269 $ 0.00017269 24H最高价 24H最低价 $ 0.00013928$ 0.00013928 $ 0.00013928 24H最高价 $ 0.00017269$ 0.00017269 $ 0.00017269 历史最高 $ 0.00211204$ 0.00211204 $ 0.00211204 最低价 $ 0.00002913$ 0.00002913 $ 0.00002913 涨跌幅（1H） -0.70% 涨跌幅（1D） +3.49% 漲跌幅（7D） +29.36% 漲跌幅（7D） +29.36%

CryptoLoots（CLOOTS）当前实时价格为 $0.00016873。过去 24 小时内，CLOOTS 的交易价格在 $ 0.00013928 至 $ 0.00017269 之间波动，市场活跃度显著。CLOOTS 的历史最高价为 $ 0.00211204，历史最低价为 $ 0.00002913。

从短期表现来看，CLOOTS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.70%，过去 24 小时内变动为 +3.49%，过去 7 天内累计变动为 +29.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

CryptoLoots（CLOOTS）市场信息

市值 $ 166.26K$ 166.26K $ 166.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 166.26K$ 166.26K $ 166.26K 流通量 985.22M 985.22M 985.22M 总供应量 985,219,114.351934 985,219,114.351934 985,219,114.351934

CryptoLoots 的当前市值为 $ 166.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLOOTS 的流通量为 985.22M，总供应量是 985219114.351934，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 166.26K。