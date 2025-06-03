CryptoDM 价格 (CDM)
今天 CryptoDM (CDM) 的实时价格为 0.01865747 USD。目前其市值为 $ 16.79K USD。CDM 兑换 USD 的价格为实时更新。
CryptoDM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- CryptoDM 当天价格变化为 +2.56%
- 其循环供应量为 900.00K USD
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今天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00046535。
在过去30天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00046535
|+2.56%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
CryptoDM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+2.56%
-40.43%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data
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|1 CDM 兑换 VND
₫490.97132305
|1 CDM 兑换 AUD
A$0.0287325038
|1 CDM 兑换 GBP
￡0.0138065278
|1 CDM 兑换 EUR
€0.0162319989
|1 CDM 兑换 USD
$0.01865747
|1 CDM 兑换 MYR
RM0.0791076728
|1 CDM 兑换 TRY
₺0.7304399505
|1 CDM 兑换 JPY
¥2.6695108076
|1 CDM 兑换 RUB
₽1.4690891878
|1 CDM 兑换 INR
₹1.5968928573
|1 CDM 兑换 IDR
Rp305.8601149968
|1 CDM 兑换 KRW
₩25.6989857527
|1 CDM 兑换 PHP
₱1.0390345043
|1 CDM 兑换 EGP
￡E.0.9267165349
|1 CDM 兑换 BRL
R$0.1057878549
|1 CDM 兑换 CAD
C$0.0255607339
|1 CDM 兑换 BDT
৳2.2806891328
|1 CDM 兑换 NGN
₦29.5211550569
|1 CDM 兑换 UAH
₴0.7752178785
|1 CDM 兑换 VES
Bs1.79111712
|1 CDM 兑换 PKR
Rs5.2481597363
|1 CDM 兑换 KZT
₸9.5580353063
|1 CDM 兑换 THB
฿0.6078603726
|1 CDM 兑换 TWD
NT$0.5599106747
|1 CDM 兑换 AED
د.إ0.0684729149
|1 CDM 兑换 CHF
Fr0.0152991254
|1 CDM 兑换 HKD
HK$0.1462745648
|1 CDM 兑换 MAD
.د.م0.1714621493
|1 CDM 兑换 MXN
$0.3589697228