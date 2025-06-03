CryptoDM 价格 (CDM)

USD

CryptoDM (CDM) 实时价格图表

$0.01865747
$0.01865747$0.01865747
+2.50%(1D)

今天 CryptoDM (CDM) 的价格

今天 CryptoDM (CDM) 的实时价格为 0.01865747 USD。目前其市值为 $ 16.79K USD。CDM 兑换 USD 的价格为实时更新。
CryptoDM 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- CryptoDM 当天价格变化为 +2.56%
- 其循环供应量为 900.00K USD

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CryptoDM (CDM) 价格表现 USD

今天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00046535
在过去30天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，CryptoDM 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00046535+2.56%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

CryptoDM (CDM) 价格分析

CryptoDM 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01805451
$ 0.01805451$ 0.01805451

$ 0.01890199
$ 0.01890199$ 0.01890199

$ 0.065531
$ 0.065531$ 0.065531

--

+2.56%

-40.43%

CryptoDM (CDM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 16.79K
$ 16.79K$ 16.79K

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900.00K
900.00K 900.00K

什么是CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

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CryptoDM (CDM) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 CryptoDM (CDM) 的其他问题

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CDM 兑换为当地货币

1 CDM 兑换 VND
490.97132305
1 CDM 兑换 AUD
A$0.0287325038
1 CDM 兑换 GBP
0.0138065278
1 CDM 兑换 EUR
0.0162319989
1 CDM 兑换 USD
$0.01865747
1 CDM 兑换 MYR
RM0.0791076728
1 CDM 兑换 TRY
0.7304399505
1 CDM 兑换 JPY
¥2.6695108076
1 CDM 兑换 RUB
1.4690891878
1 CDM 兑换 INR
1.5968928573
1 CDM 兑换 IDR
Rp305.8601149968
1 CDM 兑换 KRW
25.6989857527
1 CDM 兑换 PHP
1.0390345043
1 CDM 兑换 EGP
￡E.0.9267165349
1 CDM 兑换 BRL
R$0.1057878549
1 CDM 兑换 CAD
C$0.0255607339
1 CDM 兑换 BDT
2.2806891328
1 CDM 兑换 NGN
29.5211550569
1 CDM 兑换 UAH
0.7752178785
1 CDM 兑换 VES
Bs1.79111712
1 CDM 兑换 PKR
Rs5.2481597363
1 CDM 兑换 KZT
9.5580353063
1 CDM 兑换 THB
฿0.6078603726
1 CDM 兑换 TWD
NT$0.5599106747
1 CDM 兑换 AED
د.إ0.0684729149
1 CDM 兑换 CHF
Fr0.0152991254
1 CDM 兑换 HKD
HK$0.1462745648
1 CDM 兑换 MAD
.د.م0.1714621493
1 CDM 兑换 MXN
$0.3589697228